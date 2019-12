Neuvième dans une Ligue 1 très serrée (27 pts), Montpellier reste dans les standards des saisons précédentes. Mais les Héraultais veulent plus cette saison et notamment accrocher une place européenne. Pour cela, le club pallaidin veut se renforcer cet hiver. Et c’est en attaque qu’un élément est ciblé pour ce mercato hivernal comme l’a confié Laurent Nicollin.

« Le joueur est ciblé, le profil est ciblé et on a un accord de principe. On discute avec le club, en espérant trouver un accord pour que la semaine prochaine, tout soit réglé, explique le président du MHSC à RMC Sport. (...) Si on peut anticiper la saison prochaine avec des opportunités, on le fera, mais la priorité, c’est de signer un attaquant. Après, on verra s’il faut ajuster l’équipe. »