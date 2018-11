En clôture de la 12e journée de Ligue 1 hier, Montpellier s’est imposé avec la manière face à l’Olympique de Marseille (3-0). Grâce à cette victoire, les Héraultais se placent deuxièmes au classement et distancent de six longueurs leur adversaire du soir. Après la rencontre, le coach du MHSC, Michel Der Zakarian, s’est dit très heureux, mais reste néanmoins prudent face aux récents succès de son équipe.

« On est très heureux d’être deuxièmes, de passer quatrième attaque et première défense. Tout le monde a envie d’exister, d’être bon, collectivement on est solides », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant d’ajouter : « mais tout est très fragile dans le foot, dès qu’il y a du relâchement, dès qu’on ne fait pas les efforts ensemble. Cela peut s’effriter très vite. Il n’y a que nous. Ce qui peut nous arrêter ? Que les têtes gonflent, qu’on se croit plus beaux que ce qu’on est. On perdra des matches, mais il faut garder l’état d’esprit qu’on affiche. » Montpellier devra confirmer sa bonne passe actuelle samedi prochain, à Angers (20 heures).