Le MHSC a annoncé ce mardi l’arrivée d’Ambroise Oyongo. Le latéral gauche vient renforcer une formation qui pourrait bien perdre Jérôme Roussillon comme l’a avoué Laurent Nicollin dans le communiqué de presse présentant la nouvelle recrue héraultaise.

« Je pense qu’Ambroise est un bon renfort pour le club. Il était libre et constitue une belle opportunité, pour maintenant mais surtout pour la saison prochaine en cas d’un futur transfert de Jérôme Roussillon puisqu’il a émis le souhait de partir ». Un départ est donc possible cet été pour Roussillon qui ne manque pas de prétendants puisque Monaco, Marseille, Huddersfield et le FC Séville sont sur le coup.