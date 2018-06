Pour son entrée en lice, l’Allemagne, championne du monde en titre, a vécu une véritable désillusion face au Mexique (1-0). Au-delà de la défaite, c’est la prestation fournie par la Nationalmannschaft qui inquiète.

Sur son compte Twitter, la légende allemande, Michael Ballack a affiché sa déception et n’a pas été tendre avec la sélection de Joachim Löw. « Bien joué à l’équipe du Mexique. L’équilibre au sein de l’équipe n’est pas bon. Pas d’esprit bagarreur, pas d’envie », a-t-il écrit.

Well deserved⁠ ⁠ @miseleccionmxEN

The balance in the team is not right !! @DFB_Team_EN

No team spirit, hunger or enough Desire !#Löw ist gefordert !!!!!#WorldCup18 #worldcup #DieMannschaft⁠ ⁠ #ZSMMN #GERMEX #WorldCupRussia2018

— Michael Ballack (@Ballack) 17 juin 2018