Le championnat mexicain va prendre un peu plus encore l’accent marseillais. Alors qu’André-Pierre Gignac s’éclate toujours du côté des Tigres de Monterrey, un autre ex de l’Olympique de Marseille débarque en Liga MX.

En effet, libre depuis son limogeage de Malaga début 2018, Michel (56 ans) vient de s’engager avec les Pumas de Mexico, quinzièmes du dernier exercice. « Il a travaillé dans les plus gros clubs du monde, comme le Real Madrid. Il a été entraîneur en Espagne, en France et en Grèce... Sa méthodologie de travail correspond à nos objectifs et aux exigences de notre institution » a expliqué son nouveau président. L’Espagnol s’est engagé pour deux ans.