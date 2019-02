La Juventus continue de s’activer pour se renforcer défensivement. En effet, après le départ de Mehdi Benatia, le club turinois a enregistré l’arrivée en prêt de Martin Caceres. Et tout récemment, c’est un intérêt pour Alessio Romagnoli, le capitaine du Milan AC, qui a été évoqué. Ce dernier a pris la peine d’y répondre lors de l’événement Nike Football Masterclass, prévu pour soutenir le sport féminin.

« Je n’ai pas entendu parler de ces rumeurs. Le marché des transferts est fermé et je me sens très bien au Milan AC. Je n’ai aucune raison de changer car pour moi, c’est un honneur d’être le capitaine de ce club. Je le répète, je suis très bien et tant que ça sera le cas, je resterai ici », a ainsi déclaré le milanais de 24 ans, des propos relayés par Sport Mediaset.