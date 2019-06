Theo Hernández (21 ans) ne restera pas au Real Madrid, comme nous vous l’avions révélé en avril, et cherche désormais un point de chute loin de la Casa Blanca et de la Real Sociedad où il était prêté cette saison. Si le petit frère de Lucas aimerait suivre le même chemin que son aîné et rejoindre l’Allemagne, une nouvelle option se présente à lui.

Comme révélé par El Chiringuito, l’arrière gauche a rencontré Paolo Maldini, actuel directeur technique du Milan AC, à l’occasion de son séjour à Ibiza. L’ancien défenseur reconverti lui a présenté le projet des Rossoneri, désormais emmenés par Marco Giampaolo. Suffisant pour convaincre le natif de Marseille ?

