A 19 ans, Gianluigi Donnarumma est certainement le gardien au plus grand potentiel sur le Vieux Continent. Malgré une saison compliquée, le portier italien attire le regard de nombreux cadors européens, notamment le Paris Saint-Germain où son nom est régulièrement associé. Si l’AC Milan a toujours mis son veto concernant un transfert de son jeune poulain, le directeur sportif milanais, Massimiliano Mirabelli, semble avoir changé son fusil d’épaule et laisse la porte ouverte à un départ, en cas d’offre mirobolante.

« Les clubs, s’il y en a, feront leurs offres et nous verrons si elles nous satisferont, a-t-il expliqué à Sky Sport italia. Nous connaissons le marché des transferts et nous pensons que Donnarumma vaut vraiment beaucoup. Nous espérons qu’il restera avec nous, mais si un joueur vient vers moi et me dit qu’il souhaite partir, le club qui le désire doit satisfaire le Milan. Pour l’instant, Donnarumma n’est pas venu nous dire qu’il voulait partir ». A bon entendeur.