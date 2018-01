Suso de son nom complet, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, est un joueur majeur de l’AC Milan. Logiquement, son nom ressortait avec insistance sur le marché des transferts, notamment du côté de Liverpool qui aurait émis le souhait de le rapatrier.

Mais le principal intéressé a tenu à rassurer les supporters milanais sur son avenir, par le biais d’un poste sur son compte officiel d’Instagram. « J’ai signé il y a peu une importante prolongation. Mais, moi, je pense au terrain, mon agent pense au mercato. Je lis, je fais attention à tout : les rumeurs, mes envies, des présumées négociations et autres inexactitudes. Je veux mettre les choses au point. Premièrement : la clause ne m’intéresse pas, pour moi, il n’y a que le terrain et les 5 mois qui viennent pour être bon sur le terrain. Deuxièmement : il faut respecter un club comme l’AC Milan, une écurie historique et spéciale, qui a tant misé et investi sur moi. Troisièmement : seule ma volonté compte. Et, pour l’instant, j’ai tout simplement envie de rester ici. Tout le reste, c’est du blabla. Allez Milan, Suso »