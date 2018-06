Après Zlatan Ibrahimovic hier, c’est au tour de Mino Raiola de défendre Paul Pogba face aux critiques. Chaque performance du milieu français est épiée de toutes parts. Pour l’agent du joueur de 25 ans, ces critiques sont infondées. Et ce dernier n’a pas hésité à monter au créneau pour défendre son joueur, lors d’une interview accordée à RMC Sport.

« Je ne comprends pas. C’est peut-être parce que s’ils ne parlent pas de lui et des grands joueurs, ils n’ont rien à raconter. Ce n’est pas juste, souvent. Je pense que le pays doit être fier d’avoir ce type de joueurs comme Paul, mais aussi comme Blaise. Et pas toujours les critiquer. Le joueur lui-même sait qu’il doit toujours s’améliorer. Il sait que ça ne suffit jamais. C’est normal. Mais ça fait aussi plaisir d’être un peu plus positif. »