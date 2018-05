Justin Kluivert est certainement le jeune joueur de plus courtisé du monde du ballon rond. A 19 ans, le fils de Patrick Kluivert est promis à un avenir radieux. Pour certains, son talent est déjà trop grand pour un club comme l’Ajax. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2019, l’ailier néerlandais (1 sélection) est régulièrement annoncé dans le viseur des plus grands (FC Barcelone, Manchester United, Arsenal).

Mais son nouvel agent, le très influent Mino Raiola, a tenu à mettre les choses aux clairs concernant l’avenir de son protégé. À ce jour, Justin ne renouvelle pas, mais cela ne veut pas dire qu’il veut partir. Mais l’Ajax veut juste renouveler pour pouvoir demander plus d’argent. Donc pour l’instant, il respectera son contrat et restera encore une année, a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Quotenet. N’est-ce pas ce que tout le monde veut ? Ou veulent-ils réellement le faire renouveler pour gagner plus d’argent ? Parce que s’ils veulent que tu restes, tu n’as pas besoin de renouveler. Toute l’opinion publique stupide n’arrête pas de dire que je pousse à partir, mais ne pas prolonger n’implique pas un départ. » C’est dit !