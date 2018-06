A 19 ans, Gianluigi Donnarumma ne fait rien comme les jeunes de son âge (sauf Mbappé peut-être...) Avec près de 125 matchs à son actif en tant que professionnel sous le maillot de l’AC Milan, le portier italien est considéré comme le plus grand espoir du football italien et mondial au poste de gardien. Son nom est régulièrement cité dans le viseur des plus grands clubs européens. Un départ n’est pas à exclure, d’autant que l’été dernier, des tensions avec ces dirigeants ont émané lorsque Donnarumma a menacé de faire rompre son contrat.

Mais à l’occasion du forum Football Leader qui se déroule à Naples, l’agent du joueur, Mino Raiola, a fait une nouvelle déclaration inattendue sur l’avenir de son poulain. « Donnarumma pourrait rester au Milan, même à vie. Non, ce n’est pas ironique ! D’ailleurs, je ne sais pas ce que c’est… Je dirais qu’il y a plus de chances que les Chinois quittent le Milan plutôt que Gigio ! Maintenant, il faut respecter les supporters, surtout ceux qui sont intelligents. Ces derniers ont toujours voulu qu’il reste à vie dans leur club. » C’est dit !