Toujours invaincue cette saison, la Juventus compte 13 succès en 14 matches. Un départ canon qui la place comme l’une des meilleures équipes du continent. Conscient des qualités de son équipe, Miralem Pjanic a estimé au micro de Sky Sports que la Vecchia Signora pouvait remporter la Ligue des Champions cette saison.

« Barcelone favori ? Ils ont une histoire, ils ont de bons joueurs et veulent gagner après les dernières années. Mais comme pour nous. Nous faisons partie du groupe d’équipes qui veulent absolument gagner la Ligue des Champions. Notre groupe est très compétitif pour aller au bout et soulever cette coupe. J’en suis sûr, je crois en cette équipe. Elle a la capacité d’aller en finale et ensuite nous espérons gagner. »