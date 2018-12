Cette nuit se jouait la finale de la Major League Soccer (MLS) entre les Portland Timbers et Atlanta United. Dans son antre, Atlanta s’est imposé 2 buts à 0, grâce à des buts de Franco Escobar et du MVP de la saison Josef Martinez. Un titre acquis devant plus de 73 000 personnes, record absolu de la Ligue nord-américaine.

La franchise de l’état de Géorgie remporte son premier trophée en MLS, seulement deux ans après l’introduction de l’équipe dans le championnat. Mené par Gerardo "Tata" Martino, ancien sélectionneur de l’Argentine et ex-coach du FC Barcelone, Atlanta avait terminé deuxième de la conférence Est, à deux points derrière les New York Red Bulls. Le technicien argentin, élu meilleur entraîneur de l’année outre-Atlantique, a dirigé son dernier match en MLS et prendra bientôt en main la sélection mexicaine.