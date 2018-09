Zlatan Ibrahimovic n’en a pas fini avec les buts dans sa carrière. En Major League Soccer, le championnat américain, la star suédoise se régale toujours et surtout régale les yeux des amoureux du ballon rond.

Hier, il en a encore été d’un somptueux but lors de la rencontre entre sa formation, les LA Galaxy et Toronto (3-5). Sur un ballon en hauteur et en profondeur, l’ancien joueur du Paris SG nous a offert un geste dont lui seul a le secret.

ARE YOU SERIOUS ? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 septembre 2018