Arrivé en mars dernier au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic a inscrit 22 buts et délivré 7 passes décisives en 27 matches de MLS cette saison. Sa conquête de buts avait commencé dès sa première rencontre avec la franchise californienne, lors du derby de la Cité des Anges contre le LAFC (remporté 4-3), durant laquelle il avait inscrit un doublé.

Et le premier de ses deux réalisations ce jour-là a été récompensé. En effet, après avoir remporté le titre de « meilleur nouvel arrivant », le géant suédois a également remporté celui du plus beau but de la saison, grâce à sa demi-volée de plus de 35 mètres, qui est venue lober le portier adverse. Malheureusement, ses bonnes statistiques n’ont pas permis au Galaxy de se qualifier pour les play-offs cette année.