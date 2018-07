Présent à la Coupe du monde où il jouait un rôle de consultant, Zlatan Ibrahimovic, n’en a pas oublié la saveur des terrains pour autant. L’attaquant suédois passé par l’Internazionale a joué avec son club de Los Angeles Galaxy la nuit dernière. Tenue en échec par les Earthquakes de San José (3-3), la formation de la cité des anges a pu compter sur son leader.

Ce dernier a inscrit un doublé précieux. Il a tout d’abord ouvert le score dans cette rencontre grâce à une superbe reprise de volée. Il a ensuite inscrit un coup franc lointain pour redonner l’avantage à sa formation. Enfin, l’ancien Marseillais Romain Alessandrini a lui aussi inscrit un but.

Pro tip : just get out of the way. @Ibra_official. Less than a minute in. #CaliClasico pic.twitter.com/0IitvgPKqa — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 juillet 2018

"I make haters become my fans. That is my problem." — Zlatan Ibrahimović pic.twitter.com/6QFVZGMKAm — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 juillet 2018