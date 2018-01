Depuis l’été dernier, l’attaquant français Anthony Modeste a quitté le FC Cologne pour rejoindre la Chine et le club de Tianjin Quanjian sur un prêt payant de deux ans (6 millions d’euros), avec une option d’achat obligatoire de 29 millions d’euros.

Pisté par le Borussia Dortmund durant ce mercato d’hiver pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang qui se dirige vers Arsenal, Anthony Modeste a démenti cette possible arrivée sur son compte Instagram. « Personne m’a entendu dire que je voulais partir de Cologne. J’assume mon transfert. Je l’ai signé sans couteau sous la gorge, parce que oui, il y avait un intérêt financier et une rupture émotionnelle à Cologne. Je suis complètement serein et excité de ce que le destin me proposera en Chine. »