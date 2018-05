Après s’être adjugé le trophée de meilleur joueur de l’année décerné par la PFA, Mohamed Salah peut désormais rajouter une autre récompense dans son armoire à trophée. Pour sa saison stratosphérique en Premier League, l’attaquant Egyptien s’est vu décerner le prix du Footballeur de l’année de la FWA (Football Writers’ Association Footballer of the Year).

Ce titre récompense le meilleur joueur de l’année dans les compétitions anglaises de football. Il est décerné par les membres de la FWA qui regroupe près de 400 journalistes anglais. Mohamed Salah succède donc à N’Golo Kanté (2017) et Jamie Vardy (2016).

OFFICIAL - Mo Salah is Footballer of the Year.

— The FWA (@theofficialfwa) 1 mai 2018