Depuis hier soir, on connaît l’affiche de la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, double tenant du titre, affrontera Liverpool. Un match de gala qui réunira une pluie de stars à Kiev, dont Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah, deux des meilleurs buteurs de la compétition cette saison. Un match dans le match pour beaucoup. Mais ce ne sera pas le cas à écouter l’Égyptien, interrogé après le match. Ses propos sont relayés par le Guardian.

« Je sais que tout le peuple arabe me souhaite le meilleur, et qu’ils sont heureux à chaque fois que je gagne. Mais actuellement (hier), je pense seulement à la finale et à ramener le trophée à Anfield (...) Ce ne sera pas une finale entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo. Je joue pour un super club et nous avons de super joueurs. Se qualifier pour la finale a été un travail d’équipe. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Quand nous marquons un but, c’est que nous avons fait les choses bien. Quand nous en encaissons un, cela signifie que nous devons tous travailler plus ».