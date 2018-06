Cette saison, Mohamed Salah a pris une nouvelle dimension. Pour sa première année avec le maillot de Liverpool, le Pharaon a impressionné. Une réussite qu’il doit à ses anciens clubs et entraîneurs. Et ça, le joueur de 26 ans ne l’oublie pas. Lors d’un entretien donné à L’Equipe Magazine, il est revenu sur ses six premiers mois à l’AS Roma, où il a côtoyé un certain Rudi Garcia. Et à l’écouter, il en garde plutôt de bons souvenirs.

« Je me souviens bien de notre première rencontre. Il a tout de suite été gentil et amical. Sa façon de traiter les joueurs est remarquable. On n’a pas travaillé ensemble longtemps mais je dois le remercier, car il m’a beaucoup aidé à me sentir bien dans l’équipe, moi qui venais d’arriver et ne parlais pas italien. J’ai vu qu’il avait perdu la finale de la Ligue Europa, j’en suis désolé pour lui », a analysé l’Égyptien. Des propos qui devraient faire plaisir à l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille.