Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Liverpool s’appuie sur un trio de feu. Un trio que le Paris Saint-Germain devra surveiller comme le lait sur le feu, même si Firmino n’est pas encore assuré d’être sur le terrain d’Anfield demain suite à un coup reçu à l’œil. Interrogé par France Football, Mohamed Salah a évoqué ce trio magique et a donné les raisons de son succès.

« Nous sommes amis, on se parle beaucoup. Généralement, on est assis tous les trois ensembles dans le vestiaire au même endroit, juste après les matches. Il y a une vraie solidarité entre nous car on ne se préoccupe pas de qui va marquer le plus ou en premier. Chacun travaille pour faire en sorte que l’autre marque. Et comme vous avez pu le constater, on marque tous... »