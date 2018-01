Invité de Team Duga ce lundi sur RMC, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev s’est exprimé sur le mercato d’hiver, qui fermera ses portes mercredi soir. Le dirigeant de l’ASM a confirmé que son milieu de terrain international Thomas Lemar restera à Monaco jusqu’à la fin de la saison.

« Ce n’est pas à l’ordre du jour. On dira non parce que les objectifs sont clairs. Le premier est de se qualifier pour la C1 la saison prochaine et le deuxième est de disputer une nouvelle finale de Coupe de la Ligue. Sans des joueurs importants comme Lemar, on n’y arrivera pas. »