Dix-huitième de Ligue 1, l’AS Monaco connaît un début de saison compliqué. Le club du Rocher n’a plus gagné depuis la première journée de Ligue 1 et un déplacement à Nantes (3-1) et Leonardo Jardim n’a pas encore trouvé la bonne formule.

En huit journées de championnat, le technicien portugais a utilisé pas moins de 27 joueurs différents. Un chiffre important qui démontre le manque de stabilité des Asémistes. Dans les 5 grands championnats européens, aucune équipe n’a aligné autant d’éléments différents.