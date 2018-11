Arrivé contre 30 millions d’euros avec le statut de star à Monaco après une belle Coupe du Monde avec la Russie, Aleksandr Golovin peine pour l’instant à s’imposer sur le Rocher, la faute, en partie, à des pépins physiques récurrents. Sur le réseau social Vkontakte, l’ancien du CSKA Moscou est revenu sur son adaptation et sur les premiers pas de Thierry Henry sur le banc.

« C’était dur au début. Tout est beaucoup plus rapide qu’en Russie, notamment sur la prise de décisions. Lors des premiers matches, c’était vraiment chaud. Les joueurs de L 1 sont plus forts physiquement, plus rapides, plus techniques qu’en Russie. Mais on s’habitue. [...] C’est une double motivation car quelque part, vous voulez essayer d’être à la hauteur du joueur qu’il a été. C’est un exemple pour nous. En ce moment, nous travaillons beaucoup la discipline tactique. On bosse surtout la défense car sans défense, cela ne sert à rien d’avoir une bonne attaque », a-t-il lancé dans des propos rapportés par l’Equipe.