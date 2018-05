Demain, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (17h), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Troisièmes, un point derrière Lyon et un point devant Marseille, les Monégasques devront l’emporter en Normandie pour rester dans la course au podium et à la Ligue des Champions. Mais voilà que Leonardo Jardim doit faire face à une véritable hécatombe.

Du côté des blessés, Radamel Falcao, Keita Baldé, Stevan Jovetic, Djibril Sidibé, Jorge, Diego Benaglio ou encore Adama Traoré sont forfaits. Viennent s’ajouter trois suspendus et non des moindres : Jemerson et Diakhaby, qui ont écopé de cartons rouges, mais également Fabinho, pour une succession de cartons jaunes. Résultat des courses, le coach lusitanien de l’ASM fait appel à trois petits nouveaux : Alvaro Fernandez (20 ans) au poste de gardien, Safwa Mbae en défense centrale (20 ans) et Ibrahima Diallo (19 ans) au milieu. Il peut également compter sur le retour du jeune italien Pietro Pellegri.

Les groupe de Monaco face à Caen :

Gardiens : Subasic, Sy, Fernandez

Défenseurs : Glik, Mbae, Raggi, Serrano, Touré

Milieux : Bongiovanni, Boschilia, Diallo, Lemar, Mboula, Moutinho, N’Doram, Rony Lopes, Tielemans

Attaquants : Ghezzal, Pellegri, Sylla