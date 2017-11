A deux jours de la réception du Paris SG (dimanche, 21h), pas épargné par les blessures, l’AS Monaco a publié une revue de son effectif. La bonne nouvelle est le retour des deux internationaux français, Djibril Sidibé et Thomas Lemar. Si un gros doute subsiste autour de la présence du défenseur pour le choc de dimanche, et que le milieu ne sera pas prêt, le premier a réintégré le groupe, alors que le second a repris la course. De bon augure pour la suite.

Sorti à la 78e minute de la rencontre de Ligue des champions face à Besiktas, le 17 octobre dernier, Djibril Sidibé n’a plus foulé les pelouses depuis lors. La faute à une blessure au pubis. Selon Leonardo Jardim, présent en conférence de presse ce midi, le défenseur de 25 ans aurait un infime espoir de jouer face au PSG. Ce qui ne sera pas le cas pour Thomas Lemar, qui, s’il a repris la course, ne sera pas en mesure de reprendre le chemin des terrains après une blessure à l’épaule contractée lors du déplacement à Besiktas, début novembre.

Le communiqué médical de l’AS Monaco :

Djibril Sidibé a repris avec le groupe

Thomas Lemar a repris la course

Gabriel Boschilia est en récupération

Adama Traoré reste en soins pour souffrance des adducteurs survenu en sélection

Soualiho Meité est en reprise

Jordi Mboula est en réhabilitation suite à une blessure de la cuisse droite

Stevan Jovetic est en reprise adaptée suite à sa blessure à la cuisse droite