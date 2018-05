L’AS Monaco s’est fait une spécialité d’aller dénicher des talents prometteurs aux quatre coins du monde. Les Monégasques, forts de leur réseau en Belgique, où ils possèdent également le Cercle Bruges, en ont repéré un nouveau du côté de La Gantoise. Son nom : Simon Kalu.

Le jeune attaquant de 19 ans réalise une belle saison en Jupiler League (6 buts et 8 passes décisives en 34 apparitions) à en croire certains médias nigérians comme Own Goal Nigeria. On parlait même d’une offre à 20 M€ pour l’ancien pensionnaire de Trencin. Seulement, interrogé par Het Nieuwsblad, les proches du Buffalo, sous contrat jusqu’en juin 2020, ont démenti. Le Bayer Leverkusen et Hoffenheim seraient également sur les rangs. On en saura rapidement plus sur ce dossier.