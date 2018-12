Ce samedi, l’AS Monaco s’est inclinée sur sa pelouse face à Montpellier (1-2), après une fin de match cruelle. Sur une erreur de Jemerson, Petar Skuletic en a profité pour inscrire le but de la victoire en toute fin de rencontre. Gardien du club princier, Diego Benaglio a accordé un entretien à Nice-Matin aujourd’hui. Le portier international suisse (61 capes) n’en veut pas à son défenseur, même s’il ne cache pas avoir eu des mots dans le vestiaire concernant cette défaite.

« Je pense qu’il faut se dire les choses quand ça ne va pas. Même quand c’est dur. C’est très important. Mais il faut que ça reste dans le vestiaire, entre nous, à l’entraînement. On se doit d’être honnête entre nous. Mais pour moi, et je l’ai vécu plusieurs fois dans ma carrière, tu ne peux t’en sortir que si tu restes uni. Solidaire. Je ne vais pas juger un joueur pour son erreur. On en fait tous. Vous, comme moi. Pointer du doigt un joueur après la rencontre en disant que c’est à cause de lui qu’on a perdu, ça ne mène à rien. Par contre, il faut que chacun se remette en question en se disant “qu’est-ce que je peux faire de plus pour cette équipe ?”. Le plus important c’est de tout donner pour l’équipe, pour le club, pour les supporters. Ok, cette erreur coûte cher, mais ce n’est pas un seul joueur qui est passé à côté, c’est tout le monde. Il faut être encore plus unis que lorsque tout va bien. » Les Monégasques auront l’occasion de rebondir mardi, contre Amiens (19 heures).