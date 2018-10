Toujours mal en point, l’AS Monaco cherche à enfin lancer sa saison. Ce soir, la formation de Thierry Henry reçoit Dijon. Pour ce match, Diego Benaglio trouve place dans les buts derrière Benjamin Henrichs, Kamil Glik, Jemerson et Jean-Eudes Aholou. Le milieu est occupé par Youri Tielemans et Youssef Aït Bennasser. Aleksandr Golovin et Nacer Chadli prennent les couloirs tandis que Moussa Sylla est aligné en pointe avec Sofiane Diop.

Du côté dijonnais, Olivier Dall’Oglio n’a pas fait de révolution. Runar Runarsson poursuit dans les cages et peut compter sur Valentin Rosier, Wesley Lautoa, Laurent Ciman et Mickaël Alphonse qui constituent la défense. Mehdi Abeid, Florent Balmont, Enzo Loiodice et Romain Amalfitano tenteront d’alimenter Naïm Sliti Benjamin Jeannot en bons ballons.

Les compositions :

Monaco : Benaglio - Henrichs, Glik, Jemerson, Aholou - Tielemans, Aït-Bennasser - Golovin, Chadli - Diop, Sylla

Dijon : Runarsson - Lautoa, Alphonse, Ciman, Rosier - Abeid, Balmont - Amalfitano, Loiodice - Sliti, Jeannot