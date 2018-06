Propriétaire de l’AS Monaco depuis sept saisons, l’homme d’affaires Dmitry Rybolovlev a effectué le bilan de ses sept années à la tête du club monégasque dans une interview accordée à RMC. Ce dernier n’a pas caché que le titre de champion de France acquis au nez et à la barbe du PSG il y a deux saisons, constitue sa plus grande fierté.

« Je pourrais dire que le titre de champion de France est ma plus grande fierté car c’était une grande joie de remporter ce trophée 17 ans après le dernier. Mais j’aimerais aussi parler de la fierté et du bonheur donnés à tous les supporters monégasques. Le foot provoque des émotions incroyables et je suis heureux de partager cela. J’ai vécu par exemple un très beau moment après le match à Troyes quand je suis descendu saluer les supporters sur la pelouse, » a confié Rybolovlev.