L’AS Monaco est à la peine. Après la claque face au Paris Saint-Germain, les hommes de Leonardo Jardim se sont encore inclinés face à Guingamp. Un match qu’ils ont joué sans Radamel Falcao, absent de dernière minute.

Ce lundi, le club de la Principauté a donné des nouvelles du Colombien. « Des nouvelles rassurantes de Falcao : les examens complémentaires sont en faveur d’une simple contracture. La reprise est envisagée dans le courant de la semaine ». Dans la foulée, le joueur a publié un message sur Twitter. « Merci pour les messages. Je vais bien. Durant les prochains jours, je rejoindrai le groupe afin de préparer le match contre Amiens ».

Gracias por los mensajes. Estoy bien. En el transcurso de la semana me uniré al grupo para preparar el partido del fin de semana ante Amiens. //

Thank you for the messages. I’m fine. During the next days I will join the the group in order to prepare the game against Amiens.

— Radamel Falcao (@FALCAO) 23 avril 2018