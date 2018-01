Tout proche du Paris SG l’été dernier, avant d’être « bloqué » par Monaco, Fabinho (24 ans) appréhende la fin de ce mercato d’hiver en toute tranquillité, comme il l’a expliqué à O Globoesporte. Le Brésilien a en effet dévoilé en toute transparence la tendance forte pour son avenir.

« Je ne pense pas à partir maintenant. Le club me laisserait difficilement partir, à moins d’une somme d’argent hors du commun. Je vais travailler. Peut-être que, cet été, d’autres opportunités surgiront. Si de bonnes options se présentaient, comme l’été dernier, je m’assoirais à table pour discuter avec le club et voir si on trouve une solution qui conviendrait à toutes les parties », a confié le milieu sous contrat avec l’écurie princière jusqu’en juin 2021. On sait à quoi s’en tenir.