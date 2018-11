Monaco s’est encore incliné en Ligue 1 lors de la 12e journée ce samedi. L’ASM a perdu sur la plus petite des marges à Reims et Thierry Henry commence sérieusement à s’agacer. L’entraîneur a critiqué le manque d’imagination et d’envie de ses joueurs.

Falcao s’est exprimé après la rencontre et comprend la colère des supporters qu’il est allé voir après le match à Auguste-Delaune. « Oui, c’est une situation compliquée. Les supporters sont là à chaque match et c’est normal qu’ils soient énervés. Maintenant c’est à nous de retourner la situation et de jouer encore, mardi contre Bruges, car c’est très important. »