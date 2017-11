Si l’AS Monaco n’a encaissé que deux buts contre le PSG dimanche (1-2), elle aurait pu en encaisser bien plus. Quelques jours plus tôt, l’ASM en a pris 4 contre Leipzig en Ligue des Champions. Très décrié après ces deux rencontres, Jemerson ne semble pas retrouver son niveau de l’an passé ou même du début de saison. Dans les colonnes de Nice-Matin, Kamil Glik, son compère de la charnière centrale, a volé à son secours :

« Les défenseurs sont un peu plus montrés du doigt, on l’a vu après Leipzig. Mais Jemerson reste un grand joueur et il fera encore de grandes prestations, j’en suis sûr. » A l’heure actuelle, Monaco est la 5e meilleure défense du championnat de France de L1 avec 15 buts encaissés.