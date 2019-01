Demain soir aura lieu le derby azuréen opposant Monaco à Nice (à 19h), en match en retard de la 17e journée. Et ce duel aura une certaine saveur pour leurs deux entraîneurs, Thierry Henry et Patrick Vieira, qui se sont côtoyés en club à Arsenal et en équipe de France, remportant notamment ensemble la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000.

Le tacticien monégasque est revenu sur ces retrouvailles, dans des propos rapportés par Nice-Matin : « Le match va avoir un certain retentissement car on se connaît bien. C’est un nouveau contexte pour nous deux, on s’apprécie beaucoup, c’est la première fois que l’on va s’affronter, c’est nouveau. C’est un gars que j’admire, le joueur bien sûr, mais aussi l’homme. »