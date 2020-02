Lors du dernier mercato hivernal, Islam Slimani (31 ans) était annoncé sur le départ à l’AS Monaco. L’international algérien est finalement resté sur le Rocher malgré le changement d’entraîneur sur le banc monégasque. Pourtant, le buteur prêté par Leicester jusqu’à la fin de la saison ne manquait pas de prétendants. L’Inter Milan, Chelsea, Manchester United ou encore Tottenham sont en effet tous venus aux renseignements pour le Fennec.

Mais France Football révèle ce mardi qu’Islam Slimani aurait pu rejoindre les rangs Aston Villa. L’entraîneur des Villans, Alan Smith, a tout tenté dans les dernières heures du mercato hivernal pour convaincre l’Algérien de rejoindre le 17e de Premier League, mais s’est heurté au refus du joueur et l’opération ne s’est donc jamais réalisée. Le deuxième meilleur passeur de la Ligue 1 (8 passes décisives en plus de ses 8 réalisations), qui a offert la victoire à Robert Moreno et les siens, dimanche, à Amiens (2-1), tentera donc d’aider l’AS Monaco -7e, 35 points) à décrocher une place européenne à l’issue de la saison.