Après un mercato estival très agité, l’AS Monaco a loupé son début de saison. Au bout de cinq journée, le club de la Principauté pointe à une triste 19e place (2 pts) au classement. Et à l’heure de se déplacer en Champagne pour affronter Reims (samedi, 20h), Leonardo Jardim semble déjà sous pression.

Et les mauvaises nouvelles ne vont pas en s’arrangeant pour le Portugais. En effet, Nice Matin annonce que le technicien pourrait être privé de Wissam Ben Yedder (29 ans) et Islam Slimani (31 ans) pour cette rencontre au stade Auguste-Delaune. Le Français est touché à la hanche depuis le match face à l’OM (défaite 4-3) où il était sorti en cours de jeu, alors que l’Algérien souffre, lui, d’une douleur au mollet après l’entraînement de jeudi. Déjà que l’ASM est en difficulté, si en plus elle doit se passer des ses deux meilleurs joueurs depuis le début de saison, c’est un sacré casse-tête pour Leonardo Jardim.

