Mardi, l’AS Monaco a décroché sa première victoire de la saison. Et le club princier a choisi le bon moment pour le faire puisque c’était lors du derby face à l’OGC Nice au stade Louis II (victoire 3-1). Auteur d’un bon match, Islam Slimani, qui a servi Golovin sur le deuxième but monégasque, réussit ses premiers pas sur le Rocher. De passage en conférence de presse ce jeudi, l’Algérien a évoqué ses débuts de rêve. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’ASM.

« Le coach connaît mes qualités, il sait m’utiliser et me donner confiance. Pour moi le plus important c’est donner le maximum pour l’équipe. Quand tu joues bien et que tu es en confiance tu peux prendre plus facilement de plaisir. Quand le collectif fonctionne, les individualités sont mises en valeur (...) C’est toujours bien de découvrir de nouveaux championnats. Je me sens bien, j’essaye toujours d’aider l’équipe. Au début de saison on croyait pas beaucoup en moi. C’était même un avantage ». Enfin, il a confié au sujet de son duo avec Ben Yedder : « Avec Wissam on est complémentaire. On est deux profils différents, lui il est explosif et va dans les espaces. On est tous les deux des joueurs d’expérience ».

