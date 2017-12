Voilà une victoire qui fait du bien l’AS Monaco. Même si le champion de France n’a pas brillé à Louis II, ce succès étriqué 1-0 face à Angers remet la machine en route. Le club asémiste venait d’enchaîner 4 rencontres toutes compétitions confondues sans victoire, avec notamment trois défaites très dures. En conférence de presse d’après match, Leonardo Jardim a savouré et a même un peu plaisanté de la situation de son club, affirmant qu’il avait oublié la saveur de la victoire.

« La première mi-temps, on a été très bien. En seconde, la liaison milieu-attaque n’a pas bien marché. On a raté des gestes techniques mais l’attitude est restée bonne. La balance est claire : c’est une victoire simple, sans avoir fait un gros match. L’équipe a fait des choses simples, avec la rage. A 20 minutes de la fin du match, les joueurs se disent aussi qu’il est important ne pas prendre de but. C’est bien aussi d’avoir cette attitude. Ce soir, la victoire et les trois points sont les plus importants. On restait sur trois défaites, ce n’est pas bon pour nous. On n’est plus habitué. »