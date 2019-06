Les choses se compliquent pour Keita Baldé (24 ans), arrivé à l’AS Monaco en 2017 contre un chèque d’environ 30 millions d’euros et désormais persona non grata sur le Rocher. En effet, selon L’Équipe, Leonardo Jardim ne compterait définitivement plus sur l’ancien de la Lazio, prêté à l’Inter Milan cette saison.

Alors que les Nerazzuri semblaient séduits par l’idée de conserver le Sénégalais au terme de son prêt, la tendance s’est inversée après une deuxième partie de saison bien plus compliquée. Indésirable à Milan et alors qu’il ne rentre plus dans les plans de l’AS Monaco, l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la Principauté, est désormais prié de se trouver un point de chute, comme plusieurs de ses coéquipiers.

