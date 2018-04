Sorti sur civière à la trentième minute de la rencontre perdue par l’AS Monaco face au Paris Saint-Germain (7-1), dimanche, Djibril Sidibé a semble-t-il dit adieu à sa fin de saison avec Monaco. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le coach monégasque Leonardo Jardim a évoqué la blessure de son latéral droit et sait déjà qu’il devra faire sans lui ces quatre prochaines semaines.

« Beaucoup de choses ont été dites à l’extérieur. Il a une blessure meniscale. Il est avec des spécialistes pour savoir si cette blessure est plus ou moins grave. Beaucoup de personnes réfléchissent, le joueur aussi, pour faire le meilleur choix pour lui. Moi, je ne suis pas spécialiste. Pour ce genre de blessure, dans les cas les plus graves c’est 7 semaines, dans les moins graves 4 semaines. C’est avec les spécialistes qu’il faut voir. Le département médicale du club prendra la meilleure décision, j’ai toute confiance. Pour les 4 prochaines semaines, il ne sera pas là c’est sûr, » a déclaré le coach lusitanien, avant de conclure : « Si on le reverra cette saison ? Je pense que non. »