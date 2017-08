Leonardo Jardim a réservé une surprise dans sa liste des joueurs sélectionnés pour affronter l’Olympique de Marseille, demain soir au Stade Louis-II, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Annoncé sur le départ et écarté du groupe monégasque la semaine dernière, Kylian Mbappé a été appelé par le coach portugais pour le choc de demain ! En conférence de presse, hier, Leonardo Jardim avait laissé entendre que son attaquant serait certainement présent pour affronter l’Olympique de Marseille. Ce malgré des velléités de départ vers le Paris Saint-Germain.

« Normalement, Kylian Mbappé sera présent pour ce match. C’est un joueur de l’AS Monaco et on a besoin de tout le monde. C’est toujours une option pour moi de le faire débuter titulaire, comme de le laisser sur le banc ou de ne pas le retenir. Si le match avait eu lieu samedi, il aurait été appelé. Pour dimanche, on verra », avait déclaré le coach portugais. Leonardo Jardim a donc convoqué 20 joueurs pour la réception de l’OM, ce dimanche à 21h en match de la 4e journée de Ligue 1. Outre Kylian Mbappé, Gabriel Boschilia fait son grand retour dans le groupe.

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens

SUBASIC Danijel (1), BENAGLIO Diego (16)

Défenseurs

GLIK Kamil (25), JEMERSON (5), JORGE (6), RAGGI Andrea (24), SIDIBÉ Djibril (19), TOURÉ Almamy (38)

Milieux

BOSCHILIA (26), FABINHO (2), LEMAR Thomas (27), MEÏTÉ Soualiho (18), MOUTINHO João (8), LOPES Rony (20), TIELEMANS Youri (17)

Attaquants



CARRILLO Guido (11), DIAKHABY Adama (15), FALCAO Radamel (9), GHEZZAL Rachid (7), MBAPPE Kylian (10)