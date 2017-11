Qu’elle semble loin la demi-finale de l’AS Monaco en Ligue des champions, la saison dernière, perdue contre la Juventus Turin. Les hommes de Leonardo Jardim sont déjà éliminés de l’édition 2017-2018, après une claque (1-4) subie contre le RB Leipzig mardi. Danijel Subašić reconnaît d’ailleurs que le club du Rocher est loin de son niveau du printemps dernier.

« Ce qui est sûr, c’est qu’on n’était pas prêt. On n’était pas prêt pour la Ligue des Champions cette année. Il faut l’accepter et continuer de travailler. Il faut qu’on s’améliore dans tous les compartiments comme le demande le coach. C’est comme ça. (...) Il ne faut plus parler du Monaco de l’an passé ! Parlons de ce Monaco-là. De ce qu’on peut faire de mieux », lâche ainsi le portier croate dans les colonnes de Nice-Matin.