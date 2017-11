Balayé par Leipzig (1-4, 5e journée de Ligue des Champions) et le Paris SG (1-2, 14e journée de Ligue 1) la semaine passée, Leonardo Jardim a assumé en conférence de presse, avouant que les failles du dernier mercato estival de l’AS Monaco.

« On n’a pas mené un mercato de joueurs prêts, on travaille pour qu’ils progressent tactiquement, physiquement, et qu’ils aient le caractère pour jouer dans un gros club avec des responsabilités. Le but est qu’ils arrivent dans le futur à un autre niveau », a lancé le technicien portugais, relayé par L’Équipe. À lui de jouer pour, encore une fois, tout rebâtir.