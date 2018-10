Thierry Henry a été présenté à la presse mercredi. Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, qui a succédé à Leonardo Jardim, a pris ses fonctions et débutera à Strasbourg samedi à 20h. Interrogé au sujet de la nouvelle carrière de Thierry Henry, Arsène Wenger s’est confié pour L’Equipe, assurant que le meilleur buteur de l’équipe de France pourrait avoir quelques difficultés.

Il fera sa route. Il est très intelligent, il a les qualités pour réussir. Ensuite, ça passe par avoir de bons joueurs, croire en eux, avoir un peu de chance et être dans un environnement favorable. [...] C’est difficile de repartir à 35 ans dans un autre métier pour des gens qui ont été parmi les meilleurs au monde. C’est un handicap insurmontable. Alors il faut qu’ils expérimentent un peu le vide pour revenir et se dire : il n’y a pas d’autre vie possible que de rester dans le foot. Il n’y a pas que le foot dans la vie. Mais pour un footballeur, il n’y a que le foot dans la vie, a ainsi déclaré Arsène Wenger.