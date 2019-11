L’AS Monaco a chuté cet après-midi face aux Girondins de Bordeaux (2-1). Une rencontre où Islam Slimani (31 ans) a vécu un ascenseur émotionnel. Buteur au quart d’heure de jeu, l’attaquant algérien a ensuite été expulsé à la 67ème minute suite à un deuxième avertissement. Une expulsion qui n’a absolument pas plu à son entraîneur Leonardo Jardim. Le technicien portugais ne s’est pas privé d’adresser un message à son buteur en conférence de presse.

« J’ai reproché à Slimani son manque de concentration. Mais pas que ça, le fait qu’il parle à l’arbitre, aux supporters, son manque de marquage. Il a inscrit un but mais sincèrement j’attends plus de lui, c’est important aussi le comportement et ce n’était pas un grand jour pour lui, » a ainsi analysé Jardim. Islam Slimani n’aura pas l’occasion de se rattraper dimanche prochain pour la réception du Paris Saint-Germain.