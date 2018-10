Revenu au score après avoir été mené 2-1, l’AS Monaco a sauvé le match nul 2-2 face à Dijon. Si Thierry Henry s’est montré positif rappelant le nombre de blessés importants et les suspendus qui manquaient à l’appel ce soir, le vice-président du club de la Principauté Vadim Vasilyev s’est montré quant à lui bien plus sévère rappelant à l’ordre son équipe, qui doit faire bien mieux que cela pour espérer se sauver.

« C’est insuffisant, c’est décevant. Nous sommes en danger. Ce n’est pas parce que nous sommes l’AS Monaco que nous allons nous sortir de cette situation. Nous travaillons dans de bonnes conditions, nous sommes tous très bien payés et nous sommes tous ici parce que nous voulons faire avancer ce club et ce n’est pas de la manière dont nous avons joué ce soir que nous allons nous en sortir. Je demande à tout le monde et pas seulement les joueurs présents ce soir, mais à tout le groupe de prendre conscience de la gravité de la situation. Nous ne sommes clairement pas à notre place. Ce club mérite beaucoup mieux et c’est notre devoir de montrer beaucoup mieux envers ce club et envers ses supporters », a-t-il expliqué brièvement au micro de Canal+. Pour rappel, l’AS Monaco est toujours relégable et n’a gagné aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites). Il s’agit de sa pire série dans l’élite depuis février-août 1986.