Deux supporters de Monaco engagés au sein de la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares, ont décidé de relever un pari fou. En effet, Luc et Philippe ont décidé de faire le trajet entre Monaco et Bordeaux à vélo (plus de 1000 km) pour assister à la finale de la Coupe de la Ligue. Une initiative saluée par l’AS Monaco et qui a particulièrement touché son président, Dmitry Rybolovlev, qui les a accueillis dans la fan zone.

Le président monégasque explique son soutien absolu envers cette fondation. « Le football a une responsabilité sociale et nous ne pouvions qu’être sensibles au combat de la Fondation Flavien. La démarche de Luc et Philippe de rallier Monaco à Bordeaux en vélo est une belle initiative et je suis heureux de voir des supporters de l’AS Monaco avec cette envie de soutenir cette cause. Si, à notre niveau, nous pouvons contribuer à les aider, il ne faut pas hésiter. » D’ailleurs, le club de la Principauté va effectuer une donation de 10 000 € pour la fondation Flavien. Ainsi malgré la défaite 3-0 des Monégasques contre le PSG, les deux cyclistes ont pu repartir avec le sentiment du devoir accompli…