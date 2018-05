Malgré les nombreux départs l’été dernier, l’AS Monaco de Leonardo Jardim a réalisé un nouveau tour de force en terminant à la deuxième place de Ligue 1. Une performance que de nombreux observateurs saluent à l’heure de faire le bilan de l’exercice 2017/2018. Si lors de l’arrivée du russe Dmitri Rybolovlev, le club princier a dépensé sans compter, la politique mercato a clairement changé depuis. Lors d’une longue interview accordée à Monaco-Matin, le Prince Albert II, fidèles supporters de l’ASM, a donné son avis sur la politique mercato du club. S’il se félicite des résultats de son club de cœur, il regrette le fait de ne pas pouvoir retenir les jeunes talents.

« On aimerait pouvoir fidéliser pendant plusieurs saisons un plus grand nombre de joueurs de qualité. Malheureusement, la loi du marché ne le permet pas toujours. On peut parfois trouver exagérés les prix de certains jeunes joueurs qui manquent expérience. Je ne pense pas qu’à Mbappé, c’est un constat général. S’agissant de l’ASM, il est important de penser à la gestion financière du club, donc d’avoir des rentrées d’argent quand les droits télés, le merchandising et la vente de places au stade ne suffisent pas à remplir les caisses, a-t-il expliqué. J’admire les clubs qui réussissent à conserver des grands joueurs, comme l’AS Roma qui a gardé Francesco Totti toute sa carrière. Mais cela reste très rare. Quand un joueur veut partir, il est difficile de le retenir. Je ne peux donc pas critiquer cette politique, d’autant que pour l’instant, elle nous réussit. Monaco parvient à faire éclore des jeunes talents, qu’il faut maintenant réussir à garder un certain temps. »